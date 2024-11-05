فن ومشاهير

نيكي ميناج تفاجئ متابعيها بصورة من الماضي.. شاهدوا كيف تغيرت ملامحها

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت النجمة العالمية نيكي ميناج متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة قديمة لها بدت فيها بشكل مختلف عن الآن، وحظيت الصورة بتفاعل إيجابي واسع من جمهورها.

وفي وقت سابق، شاركت ميناج مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابها، مهنئة زوجها بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لزواجهما.

وعلّقت قائلة: “بعد 24 عامًا من لقائنا الأول. الحب من النظرة الأولى. أنا فخورة جدًا بك. شكرا لك على اللحاق بي … في كل مرة. شكرا لك على BFF الصغير لدينا. عزيزي كين، الذكرى السنوية الخامسة سعيدة، حب، باربي 10.20”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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