إنقاذ مسلسل هاني سلامة الجديد.. عرضه في رمضان 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تمكن القائمون على مسلسل “أمير العوامري”، بطولة النجم هاني سلامة، من تجاوز الأزمات الإنتاجية التي أدت إلى توقف التصوير منذ بداية فبراير الماضي، مما حال دون عرضه في موسم رمضان 2024. وأفادت مصادر مقربة أن المنتج ممدوح شاهين استحوذ على حقوق إنتاج المسلسل بعد تعثر المنتج السابق، هيثم فاروق، ليؤكد استئناف التصوير وعرضه في رمضان 2025 على قناة مصرية شريكة في الإنتاج.

هاني سلامة في دور متعدد العلاقات النسائية

في المسلسل، يجسد هاني سلامة دور رجل الأعمال “أمير العوامري” الذي يستخدم نفوذه لخوض صراعات متعددة، ويظهر على المستوى الاجتماعي كرجل متزوج من ميرهان حسين، لكن متعدد العلاقات النسائية. يشارك في العمل نخبة من النجوم، منهم سوسن بدر، مي سليم، وأحمد صفوت، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

مشاريع جديدة لهاني سلامة

بالتوازي، ينتظر هاني سلامة عرض مسلسل “الذنب” عبر المنصات الرقمية، حيث يخوض أولى تجاربه في هذا المجال، إلى جانب درة وماجد المصري.