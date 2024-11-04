ورد الخال تستعين بـ’طريق النحل’: ‘اللي رح يبقى العلم والصوت’

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الممثلة اللبنانية ورد الخال عبر حسابها على “إنستغرام” مقطع فيديو يعبر عن تضامنها مع الشعب اللبناني في ظل الأحداث الحالية التي يشهدها لبنان، مؤكدة على ارتباطها العميق بأرض الوطن ورمزياته.

وأظهر الفيديو الذي نشرته الخال علم لبنان وهو يرفرف عالياً، مترافقاً مع أغنية “طريق النحل” الشهيرة للسيدة فيروز، في خطوة رمزية للتأكيد على صمود لبنان ورموزه الثقافية والوطنية.

وعلقت ورد الخال على الفيديو بكلمات معبرة كتبت فيها: “انت وانا …لبنان. اللي رح يبقى.. العلم والصوت..”، في إشارة إلى استمرار الأمل والثبات رغم التحديات.

لاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً من متابعيها، حيث عبّر الكثيرون عن إعجابهم بموقفها الوطني ودعمها المستمر للبنان وشعبه، في وقت يمر فيه الوطن بتحديات كبيرة تستدعي توحيد الجهود والدعوات لسلام وأمان لبنان.