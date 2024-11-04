أروى جودة تكشف: خطيبي اعتنق الإسلام والزفاف قريبًا!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة أروى جودة عن مفاجأة حول خطيبها حيث أكدت أنه اعتنق الإسلام أخيراً، تمهيداً لإقامة حفل زفافهما في وقت قريب.

وقالت أروى في مؤتمر صحافي عقدته عقب الإعلان عن اعتناق خطيبها الديانة الإسلامية: “كان نفسنا الفرح يبقى الشهر اللي فات، بس الورق بياخد وقت. المهم عملنا أهم خطوة ورحنا الأزهر وهو أسلم”.

وكشفت أروى جودة أنها تفكر في ارتداء فستان زفاف مستوحى من إطلالة النجمة اللبنانية نانسي عجرم في أغنية “لولا عيونك” قائلةً: “أنا إنسانة مزاجية جداً، ممكن أحب حاجات فترة الخمسينات أو السبعينات، أو فستان نانسي عجرم في أغنية “لولا عيونك”، ده اللي بفكّر فيه”.

ورداً على سؤال حول سرّ ارتباطها لأكثر من مرة برجل أجنبي، قالت أروى جودة: “فكرة إني ممثلة بتبقى صعبة على عيلة الشخص، ممكن الناس تهزّر معاه بطريقة ممكن الرجل المصري ما يتحملهاش، ومش عايزة حد يحسّسني إنه بيعمل لي خدمة بإنه يكون معايا”.

يُذكر أن الدورة السابعة من “مهرجان الجونة السينمائي” شهدت أول ظهور لأروى جودة مع خطيبها وابنه في مناسبة عامة.

وقالت أروى في تصريحات لبرنامج “سينماتيك” المذاع عبر قناة SBC: “أنا مبسوطة وسعيدة إني لقيت حب حياتي، راجل راقي وذوق وجميل وحنون، وبيساندني في شغلي، ومش قادرة أطلب حاجة أكتر من كده”.

وقال خطيب أروى في تصريحاته للبرنامج: “هي شخص جميل ولطيف جداً، الجميع يستطيعون رؤية جمالها من الخارج، لكن القليل من الناس يعرفون ما بداخلها، وأنا محظوظ بفضل الله”.

كما أشاد ابن خطيب أروى جودة بها في تصريحات للبرنامج قائلاً: “أروى رائعة وجميلة جداً”.

يُذكر أن أروى جودة شاركت في موسم دراما رمضان 2024 ببطولة مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، إلى جانب: مي عمر، أحمد زاهر، كمال أبورية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة…، وهو من إخراج محمد سامي.