بعد اختياره لتمثيل لبنان بالأوسكار.. “أرزة” يشارك فى مهرجان القاهرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ45، عن اختيار الفيلم المصري-اللبناني “أرزة” للمشاركة في مسابقة آفاق السينما العربية. الفيلم، الذي أخرجه ميرا شعيب وكتبه فيصل شعيب ولؤي خريس، حقق إنجازًا مهمًا حيث تم ترشيحه لتمثيل لبنان في الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، في خطوة وصفتها اللجنة المنظمة بأنها تكريم لروح وصمود الشعب اللبناني.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، منهم دياموند أبو عبود، بيتي توتل، وبلال الحموي، إلى جانب ضيوف العمل فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، وفؤاد يمين، وغيرهم. كما أضاف النجم هاني عادل لمسة موسيقية خاصة عبر وضعه للموسيقى التصويرية للفيلم.

يتناول الفيلم قصة “أرزة”، وهي أم عزباء تسعى جاهدة لتأمين حياة كريمة لابنها كنان وشقيقتها ليلى في ظل ظروف حياتية صعبة في بيروت.

وقد حظي الفيلم بعروض دولية مميزة، حيث عُرض في مهرجان بكين السينمائي الدولي، ومهرجان تريبيكا في أمريكا الشمالية، إلى جانب مشاركته في مهرجانات أخرى مثل “نيوبورت بيتش” السينمائي، ومهرجان الفيلم الآسيوي العالمي، ومهرجان العالم العربي في مونتريال، وعدد من المهرجانات اللبنانية في باريس وأستراليا.