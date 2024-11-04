تحضيرات مكثفة لمسلسل هيفاء وهبي.. وهذا النجم ينضم للبطولة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل الشركة المنتجة لمسلسل “بمية دهب” بطولة النجمة هيفاء وهبي، تحضيراتها لانطلاق التصوير خلال الأسابيع المقبلة، استعداداً لموسم دراما رمضان.

ويشارك في البطولة الفنان أحمد صلاح حسني، بعد تعاقده رسمياً، وفقاً لما كشفه المؤلف تامر عبد المنعم عبر حسابه على “فيس بوك”. العمل من تأليف تامر عبد المنعم وإخراج مرقس عادل، ويتألف من 30 حلقة تدور في إطار تشويقي.

وفي سياقٍ آخر، تستعد هيفاء وهبي لعرض فيلمها الجديد “ولاد المحظوظة” في دور العرض بموسم رأس السنة، حيث تُجسد شخصية لبنانية تمر بتجارب عديدة في مصر، ويشاركها البطولة بيومي فؤاد، محمود الليثي، وكريم عفيفي، والفيلم من إخراج مرقس عادل.