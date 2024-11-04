ديانا حداد تخضع لعملية جراحية وتطمئن جمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خضعت الفنانة اللبنانية ديانا حداد لعملية جراحية بسيطة، دون الكشف عن تفاصيلها للجمهور. وأكدت المعلومات المتوفرة أنها غادرت المستشفى وهي بصحة جيدة، وتتماثل للشفاء، لكنها بحاجة إلى فترة راحة لاستعادة نشاطها.

طمأنت ديانا حداد محبيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الإجراء الطبي الذي خضعت له ليس خطيرًا على صحتها، وأنها في مرحلة النقاهة. عبّر الجمهور عن سعادتهم بعد التأكد من حالتها الجيدة، وتمنوا لها الشفاء العاجل واستعادة نشاطها بسرعة.

يُذكر أن هذه المعلومات نُشرت في النشرة الفنية، وتأكد فريق التحرير في الخليج 365 من صحتها.