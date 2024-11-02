شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمي يحرص على تقديم العزاء في وفاة حسن يوسف والان مع تفاصيل الخبر

حرص النجم حسين فهمي على تقديم واجب العزاء في الراحل حسن يوسف، رغم حزنه على شقيقه الراحل مصطفى فهمي، والذي وافته المنية منذ أيام قليلة، وذلك بمسجد عمر مكرم.

وكان الفنان حسن يوسف رحل عن عالمنا صباح يوم الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 90 عامًا، تاركًا وراءه مسيرة فنية كبيرة، وشيعت جنازته بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور أسرته وأصدقائه المقربين.

حسن يوسف

وفى فيديو نادر للنجم الراحل حسن يوسف، قال:" احترفت التمثيل مبكرا وأنا في سنة تانية بمعهد فنون مسرحية وقبل ما اتخرج كنت عضو في المسرح القومى منتسب حتى احصل على الدبلوم واتعين وفى نفس الوقت شاركت في فيلم أنا حرة والمخرج صلاح أبو سيف اكتشفنى وأنا على مسرح الأوبرا أقدم إحدى المسرحيات على المسرح القومى، لذلك احترفت التمثيل مبكرا وقدمت العديد والعديد من الأفلام والمسرحيات"



حسين فهمي يقدم العزاء في حسن يوسف