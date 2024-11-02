شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الليثي ولميس الحديدي وهالة سرحان في عزاء الراحل حسن يوسف والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد من نجوم الفن والإعلاميين على تقديم واجب العزاء في الراحل حسن يوسف، بمسجد عمر مكرم، ومنهم الإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية هالة سرحان، والإعلامي عمرو الليثي، والفنان حسام فارس، والفنان عمرو عبد العزيز، والفنانة وفاء مكي.

كما حرص النجم حسين فهمي على تقديم واجب العزاء في الراحل حسن يوسف، برغم حزنه على شقيقه الراحل مصطفي فهمي، والذي وافته المنية منذ أيام قليله، وذلك بمسجد عمر مكرم.

ولد حسن يوسف في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1934، تخرج فى المعهد العالي للفنون المسرحية، كما درس بكلية تجارة عام 1955، وبعدها عمل مشرفًا فنيًا في المسرح المدرسي لمنطقة بنها التعليمية، وفي المسرح القومي اكتشفه الفنان (حسين رياض) وقدمه كوجه جديد بفيلم (أنا حرة) بطولة لبنى عبد العزيز عام 1959 ولعب دور ابن عمتها.

وفى فيديو نادر للنجم الراحل حسن يوسف، قال:" احترفت التمثيل مبكرا وأنا في سنة تانية بمعهد فنون مسرحية وقبل ما اتخرج كنت عضو في المسرح القومى منتسب حتى احصل على الدبلوم واتعين وفى نفس الوقت شاركت في فيلم أنا حرة والمخرج صلاح أبو سيف اكتشفنى وأنا على مسرح الأوبرا أقدم إحدى المسرحيات على المسرح القومى، لذلك احترفت التمثيل مبكرا وقدمت العديد والعديد من الأفلام والمسرحيات"