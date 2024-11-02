محمد هنيدي يحتفل بخطوبة ابنته فريدة ويرقص على أنغام أوكا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - احتفل الفنان محمد هنيدي مساء أمس الجمعة 1 نوفمبر، بخطوبة ابنته "فريدة" على شاب من خارج الوسط الفني، وقد اقتصر الحفل على الأهل والأصدقاء المقربين للعروسين.

محمد هنيدي يحتفل بخطوبه ابنته فريدة ويرقص على أنغام أوكا

احتفل محمد هنيدي أمس بخطوبة ابنته "فريدة"، وسط فرحة عارمة، وقد أحيا الحفل مطرب المهرجانات أوكا، والذي قدم عدداً كبيراً من أغانيه، وقد تفاعل معه هنيدي بالرقص والغناء، حيث قال أوكا: "أنا مبسوط أني بغني الأغنية دي والنجم بيحبها"، ليرد عليه هنيدي :"أغنية ليلة بحبها جدًا أحلى أغنية بسمعها في حياتي بسمعها في اليوم أربعين مرة".

وقد تفاعل محمد هنيدي مع أوكا بالغناء والرقص مع العروسين، كما طلب أوكا من الحضور تقديم رقصة محمد هنيدي التي قدمها في فيلم "الإنس والنمس".

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)



وقد خطفت ابنته "فريدة" الأنظار، حيث أطلت بفستان أبيض مطرز وحجاب أنيق، واعتمدت مكياجاً ناعماً أظهر رقة وجمال ملامحها.

آخر أعمال محمد هنيدي

يذكر أن النجم محمد هنيدي عُرض له في 2024 مسرحية "ميوزيكال سكوول" بطولة نرمين الفقي، محمد ثروت، نانسي صلاح، وأحمد سلطان.

كما كانت آخر أعماله السينمائية فيلم "مرعي البريمو"، وتم عرضه ضمن أفلام صيف 2023، وشاركه في البطولة، غادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

ودارت أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول تاجر بطيخ، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد هنيدي، الذي يواجه العديد من المواقف الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

من جهة آخرى ينتظر محمد هنيدي عرض فيلم الجواهرجي، والذي يعود فيه للتعاون الفنانة منى زكي، وذلك بعد فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

وتدور أحداث الفيلم في إطار ذات الطابع الكوميدي، حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته؛ ثم يدخل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.

يمكنكم متابعة بين الإيرادات واكتشاف النجوم.. منْ فتح الطريق أمام جيل الشباب في السينما؟

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».