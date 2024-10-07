شكرا لقرائتكم خبر عن النجم العالمي خافيير بارديم عما يحدث فى غزة: لا يمكننى أن أقف صامتًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يعد النجم العالمى خافيير بارديم يشعر بالارتياح للصمت بشأن غزة، بالتزامن مع مرور عام على العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، حيث تحدث بارديم عما يحدث في أحدث ظهور له، وأدان الهجمات ووصف ما يحدث بـ "العقاب الهائل الذي يتحمله الشعب الفلسطيني".

ودعا بارديم إلى وقف إطلاق النار الفوري، وإطلاق سراح الرهائن، ومحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، أوضح بارديم سبب اختياره التحدث علنًا، وصرح قائلاً: "أعتقد أننا نستطيع ويجب علينا المساعدة في جلب السلام، وذلك من خلال اتباع نهج مختلف، سنحصل على نتائج مختلفة، حيث لن يكون مستقبل فلسطين الحرة ممكنًا إلا من خلال ثقافة السلام والاحترام".

لقد أسفر العدوان الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني، وفقًا لمسؤولي الصحة في غزة، ونزوح الغالبية العظمى من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتدمير جزء كبير من المنطقة الفقيرة.

وأكد بارديم أنه في حين أن معاداة السامية وكراهية الإسلام تشكلان مشاكل حقيقية وخطيرة في الولايات المتحدة وأوروبا وخارجها، فإن المصطلحات تُستخدم لتحويل الانتباه بعيدًا.

وأكد بارديم قائلا: "إننا نشهد جرائم ضد حقوق الإنسان، وجرائم بموجب القانون الدولي، مثل حظر الغذاء والمياه والأدوية والكهرباء، واستخدام ما تقوله اليونيسيف، الحرب ضد الأطفال والصدمة التي يتم خلقها لأجيال قادمة، ولا يمكننا أن نبقى غير مبالين بذلك".