سلمى أبو ضيف وهنا الزاهد وإنجي كيوان في مدرجات أبو ظبي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت النجمات سلمى أبو ضيف وهنا الزاهد وإنجي كيوان داخل المدرجات في أبو ظبي خلال مشاهدتهم لأولى مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) المقام في أبوظبي 2024.

ونشرت كلا من "سلمى" و "إنجي"، صورا لهما من الحدث، عبر "ستوري" حسابهما على إنستجرام.

على جانب آخر، تنتظر هنا الزاهد طرح فيلمها "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني، محمد ثروت وعصام السقا، وآخرين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق.

فيما تنتظر سلمى أبو ضيف مولودتها الأولى بعد إعلانها عن حملها خلال تواجدها بمدينة باريس الفرنسية.

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