بملابس رياضية.. مي عمر تستعرض رشاقتها داخل الجيم والجمهور يعلق (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها داخل الجيم مرتدية ملابس رياضية.

ونشرت مي، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تجاوز الحدود وسحق الأهداف".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله عليكي" ، "دايما محافظة على نفسك وعلى صحتك" ، "عاش أوي ما شاء الله" ، "محسود على عودك يا جميل" ، "الجمال والرشاقة" ، "أحلى الحلوين" ، "يا لهوي إيه الجمال ده".

يذكر أن، مي عمر شاركت في سباق دراما رمضان 2024 بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، ومن إخراج محمد سامي.

فيما تخوض مي عمر دراما رمضان 2025 بمسلسل "إش إش" وتدور أحداثه حول راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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