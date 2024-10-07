طرح البوستر الرسمي لفيلم "رفعت عيني للسما" استعدادا لطرحه بالسينمات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "رفعت عيني للسما" البوستر الرسمي للعمل، استعدادا لعرضه بالسينمات يوم 6 نوفمبر المقبل.

ويشارك فيلم (رفعت عيني للسما) في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة المقرر إقامتها في الفترة ما بين 24 أكتوبر لـ 1 نوفمبر ٢٠٢٤.

وحصل فيلم (رفعت عيني للسما) من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، مؤخرًا على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 77.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات اللاتي تقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء علي القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء.

الفيلم من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق.

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