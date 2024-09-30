شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد شريفة ماهر.. تعرف على أبرز أعمالها واسمها الحقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الاثنين مع عيد ميلاد الفنانة شريفة ماهر التي ولدت زى النهارده في الـ 30 من سبتمبر وخلال السطور التالية نسلط الضوء على أبرز أعمالها التي شاركت فيها.

أبرز أفلام شريفة ماهر

أبرز أفلامها "رجل له ماضى "، أبناء الشيطان، المصير، وعذراء وثلاثة رجال، وكلمة السر، وبئر الأوهام، والفرن، وجفت الدموع، وكرامة زوجتى، وقصر الشوق، وفارس الصحراء، والعقلاء الثلاثة، والمدير الفنى، والحياة حلوة، وفاتنة الجماهير، ورابعة العدوية".

وقبلها في فترة الستينات كانت فترة ذروة تألقها إذ اشتهرت بالمشاركة في أفلام كثيرة منها "شاطئ الحب 1962، ولن أعترف 1961، وأعز الحبايب 1961، والفانوس السحرى 1960".

وخلال أغلب أدوارها اشتهرت شريفة ماهر بأدوار الفنانة المتسلطة القوية، مثلما ظهر فى فيلم رابعة العدوية تحديداً وفيلم الفانوس السحري واللذان حققا لها شهرة كبيرة لنجاح الفيلمين بصورة كبيرة، وربما لا يعلم كثيرون أن الإسم الحقيقى لها هو هدى وقد اختارت اسم شريفة مع دخولها التمثيل ليكون اسمها الفنى.