شكرا لقرائتكم خبر عن هند عبد الحليم تطلب الدعاء لوالدها بعد إصابته بوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

طلبت الفنانة الشابة هند عبد الحليم الدعاء لوالدها بعد مروره بوعكة صحية خلال الساعات الماضية، وكتب فى منشور على حسابها بموقع إنستجرام، "اللهم يا حيُ يا قيومُ اشفِ أبى بشفائك، وداوى أبى بدوائك، وعافى أبى بعافيتك من بلائك، ألف سلامة عليك يا حبيبى".



هند عبد الحليم ووالدها

والد الفنانة هند عبد الحليم هو لاعب كرة قدم سابق فى نادى الزمالك، وظهر الثنائى سوياً خلال حلقة من برنامج "معكم منى الشاذلى" وكشفت هند خلال الحلقة عن أنها زملكاوية مثل والدها الذي قال أنه لم يكن مقتنعا بفكرة دخول ابنته مجال الفن إلى أن شاهدها على المسرح مع فرقة "المصريين" فى ساقية الصاوى، وفوجئ بأنها موهوبة، ووصلت لمرحلة جيدة بدون مساعدة، وعبر الفنان هاني شنودة عن سعادته بها وبموهبتها وكذلك دكتورة إيمان يونس، التي لها اعتبرها لها فضلا على ابنته.

وتابع كابتن أحمد عبدالحليم خلال البرنامج إن موهبة ابنته هند لم تكن ظاهرة له بسبب سفره الكثير وانشغاله الدائم عنها، لكن والدتها اكتشفت موهبتها منذ صغرها، أثناء فترة عمله في أبوظبي ،حيث كانت تقلد محمد سعد في شخصية "اللمبى" وتضحكه، وكان التقليد بالنسبة له كوميديا لا موهبة ولم يتوقع ان تصل إلى مرحلة الاحتراف.

وأشارت هند عبد الحليم إلى انها التحقت بكلية الإعلام وظلت تدرس فيها لمدة عامين وبعدها قررت وقف الدراسة في المجال وبعدما شعرت أسرتها بأنها محبطة ووافقوا على رغبتها في الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية بعد تواصل والدها مع الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين.