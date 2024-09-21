شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت وإينيس دي رامون فى عشاء رومانسي بعد العرض الأول لفيلم Wolfs.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمي براد بيت وحبيبته إينيس دي رامون بمظهر متألق تحديدًا الأربعاء الماضي، عندما خرج الثنائي لتناول العشاء فى مطعم Mother Wolf في لوس أنجلوس، بعد العرض الأول لفيلم براد بيت Wolfs في مسرح TCL الصيني فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ونسق الزوجان إطلالاتهما الأنيقة، حيث ارتدى بيت، 60 عامًا، بدلة خضراء فاتحة مع قميص أبيض مفتوح الرقبة بأزرار، فيما ارتدت دي رامون، 31 عامًا، فستانًا بنيًا مكشوف الكتف مع حقيبة كلاتش، وذلك وفقًا لما نشرته مجلة "People".

وقد ظهرت "دي رامون" على السجادة الحمراء في وقت سابق من أجل الفيلم، حيث انضمت إلى براد بيت، وزملاؤه النجوم، جورج كلوني، وأيمي رايان، وأوستن أبرامز، وبورنا جاغاناثان.



براد بيت وإينيس دي رامون في العرض الأول لفيلم Wolfs

وكان الثنائي، اللذين يتواعدان منذ عامين، قد ظهرا لأول مرة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم Wolfs، في مهرجان البندقية السينمائي، في الأول من سبتمبر، حيث ارتدى براد بيت، بدلة سوداء مزدوجة الصدر من لويس فيتون، وبنطلونًا واسعًا مستوحى من السبعينيات، كما أضاف حذاءً مربعًا بأصابع القدم، وزرًا من اللؤلؤ على السترة وقميصًا داخليًا من شبكة، كانت من خلالها مجموعة قلاداته المتسلسلة مرئية.

على النقيض من ذلك، ارتدت دي رامون مجموعة باللون الأبيض بالكامل عبارة عن فستان طويل يصل إلى الأرض وبكتف واحد من Entire Studios يتميز بتفاصيل مجعدة وتنورة على شكل حورية البحر، فيما أكملت مصممة المجوهرات إطلالتها بزوج من الأقراط المتدلية، وحقيبة كلاتش ذهبية اللون، وحذاء بكعب معدني متناسق.

وفي هذا الحدث، التقط الزوجان صورًا مع نجم فيلم Wolfs، جورج كلوني، وزوجته أمل كلوني، واستمتع الأربعة بموعد عشاء مزدوج في اليوم السابق.



براد بيت وحبيبته إينيس دي رامون

بعد البندقية، توجه براد بيت، وإينيس دي رامون، إلى مدينة نيويورك، حيث أمضيا سلسلة من النزهات الأنيقة، وفي يوم الأحد، 8 سبتمبر، ارتدى الفائز بجائزة الأوسكار، قميصه الأبيض المنعش المزود بأزرار، وبنطاله المنقوش من ماركة بربري مع بعض القلائد المتعددة الطبقات، بما في ذلك قلادة مرصعة بالألماس على شكل حرف "I" كإشارة لطيفة إلى دي رامون، بالإضافة إلى قلادة عملة الأبراج والزمرد على شكل كمثرى على سلسلة، وكلها من ماركة المجوهرات أنيتا كو، حيث تعمل "دي رامون" مسؤول تنفيذي.

في اليوم التالي، اعتمد براد بيت، موضة اللون الأصفر الفاتح بارتداء سترة متناسقة وبنطلون واسع الساق، وفي الوقت نفسه، ارتدت دي رامون سترة برتقالية فاتحة أنيقة مع تنورة متناسقة مع حذاء بكعب عالٍ بني اللون وحقيبة بيضاء صغيرة.