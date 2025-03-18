شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب واحد يخلصك من انتفاخ البطن في رمضان.. مفاجأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعاني الكثير من الأشخاص من انتفاخ البطن بسبب التغيرات في نمط الغذاء، خاصة بعد ساعات طويلة من الصيام. إلا أن هناك مشروبات طبيعية يمكن أن تساعد في تقليل هذه المشكلة وتحسين الهضم.

اللبن الرايب.. المشروب الأفضل لتقليل الانتفاخ وتحسين الهضم

يعد اللبن الرايب من أفضل المشروبات التي يمكن تناولها خلال السحور أو بعد الإفطار، حيث يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل انتفاخ البطن، وفقًا للدكتورة مروة شعيرة، خبيرة التغذية العلاجية.

فوائد اللبن الرايب

✔ تحسين الهضم: يحتوي اللبن الرايب على بكتيريا مفيدة تساهم في تحسين عملية الهضم وتخفيف الأعراض المرتبطة بالتهاب الأمعاء.

✔ تعزيز الجهاز المناعي: يساعد في تقوية جهاز المناعة بفضل احتوائه على بكتيريا نافعة، مما يقلل من خطر الإصابة بالعدوى.

✔ تقليل خطر الأمراض المزمنة: يساهم في تقليل احتمالات الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة.

✔ تحسين صحة العظام: يعد مصدرًا غنيًا بـالكالسيوم الذي يعزز صحة العظام، ويساهم في زيادة كثافة العظام، خاصة لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام.

✔ تحسين صحة البشرة: يحتوي على فيتامين C الذي يعزز صحة البشرة ويساعد في تقليل أعراض التهابات الجلد.

نصيحة: للحصول على أفضل النتائج، يُنصح بتناول كوب من اللبن الرايب خلال السحور أو بعد الإفطار بوقت قصير للمساعدة في تهدئة المعدة وتحسين عملية الهضم.