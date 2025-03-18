شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلة إيرانية تعترض طائرة امريكية في أجواء إيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الجيش الإيراني أن مسيرة تجسس أمريكية تراجعت عن المجال الجوي الإيراني بعد أن تم اعتراضها بواسطة مقاتلة ومسيرة تابعتين للقوات الإيرانية. فيما أكدت القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني استعدادها لإسقاط أي طائرة معادية تخترق المجال الجوي الإيراني، محذرة من أي "استفزازات عدائية".

وفي الأمم المتحدة، وصف المندوب الإيراني تصريحات المسؤولين الأمريكيين بأنها "محاولة يائسة" لتبرير الهجمات على مناطق سيطرة الحوثيين باليمن، مؤكدًا أن طهران لم تخالف قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة اليمنية ولم تدعم الحوثيين.

كما أدان الخطاب الأمريكي، معتبرًا أنه "انتهاك صارخ" لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، داعيًا مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف واضح إزاء ما وصفه بـ"الاستفزازات الصارخة" من واشنطن.

وأكد المندوب الإيراني أن بلاده ملتزمة بالسلم والأمن الدوليين، لكنها ستدافع "بحزم" عن سيادتها وسلامة أراضيها ضد أي عدوان، محملًا الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد محتمل.

من جانبه، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أي هجوم يشنه الحوثيون سيتم التعامل معه على أنه هجوم من إيران، مشيرًا إلى أن طهران ستتحمل تبعات أي تصعيد. كما توعد الحوثيين برد "قوي جدًا" إذا استمروا في شن هجمات، مؤكدًا أن واشنطن لن تتهاون في مواجهة أي تهديد.

وفي منشور عبر "تروث سوشيال"، أكد ترامب أن "كل طلقة من الحوثيين هي طلقة من أسلحة وقيادة إيران"، محذرًا من أن العواقب ستكون "وخيمة".

يأتي هذا التصعيد وسط مخاوف من اندلاع مواجهة أوسع في المنطقة، في ظل استمرار التوترات العسكرية والسياسية بين الأطراف المختلفة.