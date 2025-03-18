تجنبها فورًا.. 8 أخطاء شائعة في الإفطار تعيق خسارة الوزن

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عدن - ياسمين التهامي - �خطاء شائعة في الإفطار تعيق خسارة الوزن تابع صفحتنا على أخبار جوجلتابع صفحتنا على فيسبوكتابع صفحتنا على يوتيوبتابع صفحتنا على واتس اب كتب - محمود رفعتتلعب وجبة الإفطار خلال شهر رمضان دورًا حاسمًا في فقدان الوزن، لكنه قد يتحول دون قصد إلى عقبة رئيسية إذا تم ارتكاب بعض الأخطاء الغذائية الشائعة، وقد تؤدي بعض العادات الخاطئة إلى تخزين الدهون وزيادة السعرات الحرارية دون أن تشعر.في هذا التقرير، يسلط موقع "الكونسلتو"، الضوء على 8 أخطاء شائعة في وجبة الإفطار، قد تكون السبب الرئيسي وراء فشل محاولات التخلص من الوزن الزائد، وفقا لـ" health".القهوةتعد المشروبات الغنية بالسكر مثل القهوة المضاف إليها الكريمة والنكهات من العوامل التي تعرقل عملية فقدان الوزن، حيث تحتوي بعض المشروبات على كميات مرتفعة من السكر، مما يزيد خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.تناول كميات قليلة من الأليافتساهم الألياف في تعزيز الشعور بالشبع وتحسين الهضم، ويُنصح بتناول الحبوب الكاملة، الشوفان، والفاكهة الغنية بالألياف بدلاً من الخيارات منخفضة القيمة الغذائية.عدم الحصول على البروتينالبروتين ضروري للتحكم في الشهية وتعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول ويُفضل إضافة مصادر غنية بالبروتين مثل البيض، الزبادي اليوناني، الحبوب الكاملة، والحليب في وجبة الإفطار لضمان توازن العناصر الغذائية.الاعتماد على وجبات خفيفةتناول المخبوزات الجاهزة مثل الكعك ورقائق البطاطس قد يوفر طاقة مؤقتة، لكنه لا يمد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية، ومن الأفضل استبدالها بخيارات أكثر فائدة مثل المكسرات، الزبادي، أو الفواكه الطازجة.الدهون الصحيةتجنب الدهون في الإفطار قد يؤدي إلى الشعور بالجوع بسرعة، وتساعد الدهون الصحية، مثل الأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون، على زيادة الشبع ودعم امتصاص الفيتامينات، مما يجعلها عنصرًا مهمًا في أي وجبة إفطار متوازنة.تناول كميات غير كافية من الطعامقد يؤدي تناول وجبة إفطار صغيرة إلى الشعور بالجوع، مما يزيد من احتمالية تناول وجبات غير صحية على مدار اليوم، ومن المهم تحقيق توازن بين البروتين، الألياف، والدهون الصحية لضمان الشبع وتجنب الإفراط في الأكل لاحقًا.إهمال شرب الماءعدم شرب كمية كافية من الماء قد يؤدي إلى الجفاف، مما يسبب التعب والجوع الوهمي، ويساعد شرب الماء قبل الوجبات في تعزيز الشعور بالشبع وتقليل استهلاك السعرات الحرارية، مما يجعله عاملاً مهمًا في دعم فقدان الوز

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