شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاغون: العمليات العسكرية على اليمن ليست لتغيير النظام وإنما بشأن هذا الأمر(صدمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ‏‎اكد البنتاغون انه شن مؤخراً سلسلة ضربات دقيقة ضد ‎الحوثيين لاستعادة حرية الملاحة وإعادة ترسيخ الردع الأمريكي

موضحاً أن الموجة الأولى من الضربات في اليمن أصابت أكثر من 30 هدفا بما في ذلك مواقع تدريب للحوثيين

مشيراً انهم سيستخدمون القوة المميتة المفرطة حتى يتحقق الهدف في ‎اليمن



وكشف البنتاغون ان العمليات العسكرية على اليمن ليست لتغيير النظام وإنما لردع الحوثيين