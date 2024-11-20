وفاة شقيقين وإصابة آخرين إثر انهيار منزل قديم على رؤوس ساكنيه في أبين 

المنامة - ياسر ابراهيم -

توفي شقيقان وأصيب اثنان أخران، اليوم الأربعاء؛ إثر انهيار منزل طيني قديم على رؤوس ساكنيه، في مديرية خنفر بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية، لـ"يمن شباب نت"، إن أحد المنازل القديمة المبنيّة من اللِبْن (الطين)، انهار على رؤوس ساكنيه، فجر الأربعاء، في مدينة جعار، ما أسفر عن وفاة شقيقين (فتاة وفتى) دون سن الـ 20، وإصابة الأم وطفلها بجروح متوسطة.

ووفقا للمصادر، فإن المنزل المكون من طابقين، كان مستأجر من قبل أسرتين نازحتين من محافظة الحديدة، وأن الضحايا من الأسرة التي تسكن الطابق الأول.