قوات أمنية تقمع وقفة احتجاجية للمعلمين في شبوة

المنامة - ياسر ابراهيم -

قمعت قوات أمنية، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية نفذها العشرات من المعلمين في محافظة شبوة شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن أفراد من القوات المشتركة (أمن عام - دفاع شبوة)، اعتدوا على الوقفة التي كان يعتزم المعلمون إقامتها أمام مبنى السلطة المحلية في مدينة عتق، للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم المالية.

وأضافت أن الجنود مزقوا شعارات الوقفة، وفرقوا المحتجين الذين تجمعوا للمطالبة بصرف مستحقاتهم وحقوقهم القانونية.

وأشارت المصادر إلى أن المعلمين وبعد الاعتداء عليهم انتقلوا إلى أمام مكتب التربية، لتنفيذ الوقفة التي أعلنوا فيها الإضراب عن العمل ابتداءً من يوم غدٍ الخميس، احتجاجا على تجاهل مطالبهم.

ويطالب المحتجون السلطة المحلية في شبوة بصرف حافز شهري للمعلمين والمعلمات، مماثل لما يصرف لزملائهم في المحافظات المجاورة.