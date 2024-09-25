شكرا لبحثكم عن خبر القبض على سيدة يمنية في مسجد بالسعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت السلطات الأمنية السعودية، ضبط عدد من المتسولين، بينهم امرأة من الجنسية اليمنية.

وقال بيان أمني، إن الجهات الأمنية في منطقة القصيم، استمرت في تكثيف حملاتها الميدانية لرصد وضبط المتسولين في مختلف المواقع؛ حيث تم ضبط عدة حالات تسول مباشرة في الآونة الأخيرة.



وكشفت شرطة القصيم، أنه في إحدى الحالات، تم ضبط مقيمة من الجنسية الأردنية تقوم بالتسول بطريقة مباشرة، بينما تم ضبط امرأة أخرى من الجنسية اليمنية وهي تتسول داخل أحد المساجد مستعطفة المصلين، كما تم ضبط حالة تسول أخرى أمام أحد المحلات التجارية لمقيمة من الجنسية اليمنية.

وقالت الجهات الأمنية أن مكافحة التسول مسؤولية مشتركة بين أفراد المجتمع، وشددت على أهمية الإبلاغ عن هذه الممارسات لما لها من تأثير سلبي على المجتمع.