القيادة تتلقى التهاني بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

كما هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في برقيات، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني الـ(95) للمملكة.
كما هنأ ملك المغرب الملك محمد السادس، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ (95) للمملكة.
وأعرب ملك المغرب في برقيتين، باسمه واسم الشعب المغربي، عن أطيب التهاني للمملكة وقيادتها الحكيمة بهذه المناسبة السعيدة، سائلًا الله تعالى أن يعيدها عليها وعلى الشعب السعودي بدوام الرخاء والازدهار، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات.
