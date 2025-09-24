اخبار العالم

القيادة تتلقى التهاني بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

هنأ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في برقيات، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة اليوم الوطني الـ (95) للمملكة.

كما هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في برقيات، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير بمناسبة اليوم الوطني الـ(95) للمملكة.

كما هنأ ملك المغرب الملك محمد السادس، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ (95) للمملكة.

وأعرب ملك المغرب في برقيتين، باسمه واسم الشعب المغربي، عن أطيب التهاني للمملكة وقيادتها الحكيمة بهذه المناسبة السعيدة، سائلًا الله تعالى أن يعيدها عليها وعلى الشعب السعودي بدوام الرخاء والازدهار، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات.


محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

