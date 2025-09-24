إسرائيل تغلق معبر الكرامة حتى «إشعار آخر»

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (وكالات)

أعلنت الهيئة الفلسطينية العامة للمعابر والحدود، أمس، أن إسرائيل ستغلق معبر الكرامة «اللنبي» بين الضفة الغربية والأردن في كلا الاتجاهين حتى إشعار آخر، فيما أكدت مديرية الأمن العام الأردنية الإغلاق. وأفادت الهيئة الفلسطينية في بيان مقتضب بأن الجانب الإسرائيلي أبلغنا بإغلاق معبر الكرامة اعتباراً من يوم أمس، وحتى إشعار آخر وفي كلا الاتجاهين.

من جانبها، أكدت مديرية الأمن العام الأردنية الإغلاق وقالت في بيان: «إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن من الجانب الآخر، اعتباراً من اليوم الاربعاء حتى إشعار آخر».

ومعبر الكرامة أو اللنبي الواقع في غور الأردن هو الوحيد الذي يتيح لفلسطينيي الضفة الغربية المغادرة من دون عبور الأراضي الإسرائيلية.