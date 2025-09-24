ترامب : يجب ألا نستسلم لمطالب حماس ونسعى لوقف إطلاق النار في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، مساء اليوم الثلاثاء 23 أيلول / سبتمبر 2025 ، إنه يجب ألا نستسلم لمطالب حركة حماس وعليها الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين فورا.

وأضاف ترامب خلال كلمة له في أعمال الجلسة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، " أسعى لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة وحماس رفضت بشكل متكرر كل العروض ، وعلينا أن ننهي الحرب في غزة وأن نتفاوض على السلام وإعادة الرهائن فورا".

وتابع :" نجحنا في إعادة معظم الرهائن في غزة ونريد إعادة من تبقى منهم جميعا ودفعة واحدة".

وقال ، إن "الحرب دمّرت قارتين، والسلام العالمي أصبح مهددًا". وأضاف: "نتمتع بأقوى اقتصاد، وأقوى جيش، وأقوى حدود".

وتابع ترامب أن إدارته تعمل على "عكس الكارثة الاقتصادية التي ورثناها عن الإدارة السابقة، بما في ذلك التضخم وارتفاع الأسعار". واستهل الرئيس الأميركي خطابه بالإشارة إلى عطل في جهاز التلقين (شاشات القراءة)، مشيرا إلى أنه سيلقي كلمته "من القلب".

وجّه الرئيس الأميركي انتقادات لاذعة للمنظمة الدولية، ساخرًا من فاعليتها. وأشار إلى تعطل المصعد في مقر الجمعية لدى وصوله، وإلى العطل الفني في جهاز التلقين، وقال إنه تمكّن من إنهاء سبع حروب خلال الأشهر السبعة الأولى من ولايته الثانية، بينما "وقفت الأمم المتحدة متفرجة ولم تقدّم أي مساعدة".

وأعاد ترامب التذكير بـ"اتفاقات أبراهام"، قائلاً: "الجميع يقولون لي إنني أستحق جائزة نوبل على هذه الإنجازات". وقال ترامب أن الولايات المتحدة "نفذت ما لم يكن بمقدور أي دولة أخرى فعله ضد إيران"، معتبرا أن طهران "أول راعٍ للإرهاب في العالم ولا يجوز أن تمتلك سلاحًا نوويًا".

وقال ترامب إنه عرض على المرشد الإيراني الأعلى التعاون، "لكن الرد جاء بالتهديد"، مضيفًا أن الولايات المتحدة وحدها قادرة على تدمير المنشآت النووية الإيرانية.

وأشار في هذا السياق إلى الضربة الأميركية التي نُفذت في إطار الحرب الإسرائيلية على إيران، مؤكّدًا أنها دمّرت تلك المنشآت بشكل كامل.

وهاجم ترامب المهاجرين محذّرًا، على حدّ تعبيره، من "خطر الهجرة على المجتمعات"، منتقدًا ما وصفه بتغيّر طبيعة المدن الأوروبية الكبرى بفعل هويات المهاجرين. وأشار إلى لندن قائلاً: "انظروا إلى لندن، لديها عمدة رهيب، إنها تتغير، وسيحكمها بالشريعة الإسلامية".

المصدر : وكالات