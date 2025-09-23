الصين: ضرورة إنهاء الصراع وبناء السلام الدائم في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - بكين (وكالات)

جددت الصين، أمس، تأكيد ضرورة إنهاء الصراع وبناء السلام الدائم في قطاع غزة، معتبرةً أن تلك هي التطلعات المشتركة لشعوب الشرق الأوسط والشغل الشاغل للمجتمع الدولي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، أن «غزة ملك للفلسطينيين وأرض لا تتجزأ من الأراضي الفلسطينية»، مشدداً على ضرورة الدفع لإيقاف شامل لإطلاق النار والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأشار إلى أهمية الالتزام الراسخ بحل الدولتين وحشد المزيد من التوافق الدولي ورفض أي إجراء أحادي يقوض هذا الحل، داعياً الدول التي لها تأثير خاص على إسرائيل إلى تحمل مسؤولياتها بشكل جاد.

وأضاف أنه يجب تنفيذ مبدأ «الفلسطينيون يحكمون بلادهم» على أرض الواقع واحترام إرادة الشعب الفلسطيني وصيانة حقوقه المشروعة عند وضع أي ترتيبات متعلقة بالحكم وإعادة الإعمار لما بعد الحرب.

وأكد جياكون استعداد بكين للعمل مع المجتمع الدولي لإيقاف القتال في غزة ودعم الفلسطينيين في استعادة حقوقهم الوطنية وبذل جهود حثيثة لإيجاد حل شامل عادل ودائم للقضية الفلسطينية في أقرب وقت، لافتاً إلى أن القوة لن تولد السلام والعنف لن يجلب الأمان.