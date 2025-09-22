حماس تطلب وقفا مؤقتا للنار مقابل الإفراج عن رهائن

كشف مسؤول أمريكي رفيع ومصدر مطلع على مفاوضات غزة عن أن حركة حماس وجهت رسالة شخصية إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، تضمنت طلب ضمان وقف إطلاق النار ستين يوما مقابل الإفراج عن نصف الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وبحسب المصادر، حمل الوسطاء القطريون مسودة الرسالة التي تشدد على ضرورة استمرار الهدنة ما دامت المفاوضات جارية حول إنهاء الحرب والإفراج عن بقية الأسرى. ومن المتوقع أن تصل الرسالة إلى ترمب خلال الأسبوع الجاري.

قبول الشروط

يأتي ذلك في ظل تحذيرات متكررة من ترمب لحماس بضرورة الاستجابة لمقترحاته. وقد أكد، في وقت سابق عبر منصته «تروث سوشيال»، أن «الوقت ينفد»، وأن الإسرائيليين قبلوا بشروطه، داعيا الحركة إلى القبول بها، وواصفا عرضه السابق بأنه «التحذير الأخير».

وتشير تفاصيل المقترح الأمريكي، الذي سبق أن سُلم عبر المبعوث ستيف ويتكوف، إلى وقف العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، البالغ عددهم 48، بينهم أحياء وجثث، مقابل إفراج إسرائيل عن ما يتراوح بين 2500 و3000 أسير فلسطيني، بينهم محكومون بالمؤبد. كما نص على بدء مفاوضات فورية، لبحث إنهاء الحرب، بما يشمل نزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، لا يزال هناك 47 محتجزا في غزة، يُعتقد أن 25 منهم قد قُتلوا، من بين 251 شخصا أُسروا في هجوم 7 أكتوبر 2023. في المقابل، قُتل أكثر من 64 ألف شخص في القطاع منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية، معظمهم من المدنيين، وفق تقديرات الأمم المتحدة.