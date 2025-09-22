مسلحون يهاجمون مدينة في موزمبيق

ابوظبي - سيف اليزيد - شنّ مسلحون، اليوم الاثنين، هجوما على مدينة "موكيمبوا دا برايا" الساحلية في موزمبيق، وفق ما أفاد مسؤول عسكري محلي وعدد من السكان.

والهجوم هو الثاني خلال هذا الشهر على هذه المدينة الواقعة على بعد حوالى 80 كيلومترا جنوب مشروع للغاز الطبيعي المسال تتولى تنفيذه شركة "توتال إنرجي" الفرنسية العملاقة في هذه الدولة الأفريقية.

ودخل المسلحون المدينة، وأجبروا أحد السكان على طرق بعض أبواب المنازل لإجبار الأهالي على الخروج، وفق ما أفاد مسؤول عسكري محلي لم يكشف عن هويته.

وأضاف أن السكان قتلوا بعد خروجهم. كما قال إن ثلاثة من المهاجمين قُتلوا على يد أحد الصيادين من سكان المنطقة.

وقال أحد السكان إن أربعة مدنيين قُتلوا، وإن امرأة أُطلقت عليها النار، وتوفيت لاحقا متأثرة بجروحها في المستشفى.

وقال شاهد آخر، رفض أيضا الكشف عن هويته "بالإضافة إلى قتلهم خمسة أشخاص، قاموا باختطاف عدد من المدنيين الآخرين".

وكان الهجوم السابق على موكيمبوا دا برايا، والذي أوقع ما لا يقل عن أربعة قتلى في السابع من سبتمبر الجاري، أول اعتداء تتعرض له المدينة منذ استعادتها القوات الموزمبيقية والرواندية في أغسطس 2021.