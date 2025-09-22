أرملة تشارلي كيرك: سامحت قاتل زوجي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت إريكا كيرك، أرملة المؤثر والمحافظ تشارلي كيرك، أنها تسامح الشاب المتهم بقتل زوجها، وذلك في كلمة ألقتها خلال حفل ضخم الأحد لتأبينه.

وقالت كيرك البالغة 36 عاما أمام حشد تجاوز 60 ألف شخص في ملعب لكرة القدم بولاية أريزونا، بينهم الرئيس دونالد ترامب "زوجي تشارلي، أراد إنقاذ شبان تماماً مثل هذا الشاب الذي قام بقتله".

أضافت كيرك بصوت مختنق "ذلك الرجل، ذلك الشاب. أنا أسامحه".

وقضى كيرك (31 عاما)، بإطلاق نار في حرم جامعي في ولاية يوتاه في 10 سبتمبر.

وبعد مطاردة استمرت نحو 33 ساعة، أوقفت السلطات تايلر روبنسون المشتبه بقتله والذي يواجه عقوبة الإعدام في حال إدانته.