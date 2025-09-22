بينيت: تعترفون بفلسطين اليوم؟ سيضربون باريس غداً

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، من أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيؤدي إلى إنشاء "دولة إرهاب كاملة" في منشور على تويتر يوم الأحد.

وقال "لقد جربنا دولة فلسطينية من قبل وأصبحت دولة إرهاب، دولة إرهاب كاملة الأركان"، "ومن دولتهم الإرهابية في غزة شنوا مذبحة مروعة وذبحوا 1163 مدنيا"، في إشارة إلى هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الذي قام به عناصر من حماس في عام 2023.

وحذر بينيت من أن ما شهدته إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) كان بمثابة "نموذج" لما قد يأتي في المستقبل، محذرا من أن "إرهاب داعش في طريقه".

وكانت قيادات العديد من الدول الأوروبية قد أعلنت مؤخرًا عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية ، وهي خطوة استنكرها الكثيرون واعتبروها "مكافأة" لحماس وحافزًا لارتكاب المزيد من الأعمال "الإرهابية".

ووجه بينيت، في الفيديو تحديدًا، رسالةً إلى فرنسا وأوروبا، مؤكدًا أنهما "ستدفعان ثمن مكافأة هذا الإرهاب الإسلامي". على حد تعبيره.

وأشار بينيت إلى تصاعد التطرف مؤخرًا في أوروبا، مُنذرًا بالمزيد، مُستشهدًا بمثال " الأقليات المسلمة المُتطرفة " في فرنسا. "لقد أعلنوا بالفعل أن هدفهم هو قتل المسيحيين الكفار. وشنوا بالفعل هجمات إرهابية في جميع أنحاء أوروبا، لقد تعلمنا هذا الدرس بصعوبة، أليس كذلك؟ فلسطين اليوم تعني باريس غدًا".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مباشراً جداً في انتقاده للحكومة الإسرائيلية والحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس. وانتقد كثيرون، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ، ماكرون لموقفه ولاختياره الاعتراف بدولة فلسطينية.