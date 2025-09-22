نتنياهو يتحدى العالم: لن تُقام دولة فلسطينية

رغم اعتراف 150 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، بدولة فلسطين التي أعلنها الرئيس الراحل ياسر عرفات في الجزائر عام 1988، اعتبر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، أن اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطينية هو "مكافأة كبيرة للإرهاب".

وأضاف نتنياهو في بيان: "أبعث برسالة أخرى إليكم: هذا لن يحدث. لن تُقام دولة فلسطينية".

كما أعلن أن حكومته ستوسّع نطاق الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

فيما أردف أن رد إسرائيل سيُعلن عند عودته من الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

جاء ذلك بعد إعلان بريطانيا وكندا وأستراليا بوقت سابق الأحد الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين.

بينما رأت الخارجية الإسرائيلية أن "الاعتراف البريطاني ليس إلا مكافأة لحماس بتشجيع من الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة". وقالت في منشور على "إكس"، مرفقاً بفيديو: "لقد اعترف قادة حماس أنفسهم صراحة بأن هذا الاعتراف هو النتيجة المباشرة، والثمرة لمذبحة السابع من أكتوبر"، وفق تعبيرها.

ثم اعتبرت الوزارة في منشور لاحق أن اعتراف بريطانيا ودول أخرى بدولة فلسطينية يزيد من زعزعة استقرار المنطقة ويقوض فرص التوصل إلى حل سلمي للصراع. وكتبت: "لن تقبل إسرائيل أي نصّ منفصل (عن الواقع) أو خيالي يحاول إجبارها على قبول حدود لا يمكن الدفاع عنها".

من جهته، أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن هذا الاعتراف من قبل الدول الـ 3، بدولة فلسطينية، "مكافأة للقتلة ويتطلب إجراءات مضادة فورية". ودعا إلى "فرض السيادة فوراً على الضفة الغربية، وسحق السلطة الفلسطينية بشكل كامل"، حسب قوله.

بدوره، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن "أيام تحديد بريطانيا ودول أخرى مستقبلنا ولت". وأردف على "إكس" أن "الرد على خطوة الاعتراف سيكون بفرض السيادة على يهودا والسامرة"، في إشارة إلى الضفة الغربية.

كذلك، رأى وزير الطاقة، إيلي كوهين أن "الاعتراف بدولة فلسطين دعم للإرهاب ومكافأة لحماس على فظائع السابع من أكتوبر".

من جانبه اعتبر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في منشور على "إكس" أن "أي إعلان من أية دولة لن يُغير الحقيقة البسيطة المتمثلة في ضرورة إعادة الرهائن وهزيمة حماس قبل كل شيء".

وتستعد إسرائيل لمواجهة شرسة في الأمم المتحدة، الاثنين، مع استعداد مزيد من الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعم حل الدولتين، الذي دفعته المبادرة السعودية - الفرنسية.

أتى ذلك بعدما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي بأغلبية ساحقة "إعلان نيويورك" (وهو مبادرة سعودية فرنسية لإحياء ودعم فكرة حل الدولتين) الذي حدد "خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.