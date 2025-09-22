بريطانيا وأستراليا وكندا يعلنون اعترافهم بدولة فلسطين

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأحد، اعتراف بلاده رسميًّا بدولة فلسطين، واصفًا القرار بأنه تحول جوهري في سياسة بريطانيا الخارجية.

وقال ستارمر في كلمة له اليوم: "من أجل إحياء الأمل بالسلام للفلسطينيين والإسرائيليين، وبناء حل الدولتين، تعلن المملكة المتحدة رسميًّا اعترافها بدولة فلسطين".

من جانبه، أعلن رئيس الحكومة الكندية مارك كارني الأحد، اعتراف بلاده رسميًّا بدولة فلسطين، مؤكدًا التزام أوتاوا بدعم جهود تحقيق حل الدولتين.

وقال كارني في بيان: "تعترف كندا بدولة فلسطين، وتؤكد استعدادها للعمل بشراكة من أجل تحقيق مستقبل سلمي لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل". وأضاف أن هذا القرار يأتي "في إطار جهد دولي مشترك للحفاظ على إمكانية حل الدولتين".

كما أعلنت أستراليا اعترافها الرسمي بفلسطين دولةً ذات سيادة، وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية.

وصدر الإعلان في بيان مشترك اليوم، عن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز ووزيرة الخارجية بيني وونغ.

وأكد البيان أن هذا الاعتراف يأتي انطلاقًا من التزام أستراليا الراسخ بحل الدولتين بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق السلام، واعترافًا بالتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في دولة خاصة به.