الكرملين: ننتظر دوراً أميركياً لتسوية أزمة أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وكالات)

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، أمس، أن روسيا تتوقع من الولايات المتحدة والرئيس الأميركي دونالد ترامب، بذل جهود للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا. وأضاف بيسكوف، خلال مقابلة صحفية، أن «الجانب الروسي سيواصل العمل من أجل إيجاد إمكانية للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال بيسكوف «نعول على الولايات المتحدة والرئيس ترامب شخصيا لبذل الجهود للمساعدة في هذه المسألة»، موضحاً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، «مثله مثل ترامب تماماً، لا يزال مهتماً ومنفتحاً على التوصل إلى حل سلمي للوضع في أوكرانيا برمته». وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن خطط الغرب لمواصلة مواجهة روسيا، بكل الطرق، لن تسهم في التوصل إلى تسوية.

وفي وقت سابق، أكد بيسكوف أنه تم إنشاء قنوات اتصال بين روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى وجود «توقف مؤقت» على مستوى مجموعات التفاوض.

في الأثناء، تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس المساعدة في الدفاع عن بولندا ودول البلطيق في مواجهة أي تصعيد محتمل من موسكو، وذلك بعد اختراق مقاتلات روسية المجال الجوي لإستونيا. ورداً على سؤال عما إذا كانت واشنطن ستساهم في الدفاع عن هذه الدول في حال صعّدت روسيا أعمالها العدائية، قال ترامب للصحافيين «نعم سأفعل، سأفعل».

في السياق، أعلنت الحكومة البريطانية أن مقاتلاتها نفذت أول طلعة دفاع جوي لحلف شمال الأطلسي فوق بولندا في إطار مهمة «الحارس الشرقي» التابعة للحلف، والتي تهدف إلى تعزيز دفاعات التحالف الغربي في أعقاب توغل روسي بطائرة مسيرة هذا الشهر.

وقال وزير الدفاع جون هيلي في بيان إن المهمة، التي أعلنتها الحكومة البريطانية الاثنين الماضي في أعقاب التوغلات في المجال الجوي البولندي، تبعث «برسالة واضحة، سيتم الدفاع عن المجال الجوي لحلف الأطلسي».

ميدانياً، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، أمس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 33 من أصل 54 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وشرق ووسط البلاد خلال الليل. وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 54 طائرة مسيرة تم إطلاقها من مناطق مختلفة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».

في المقابل، قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود الروسية في منشور على «تيليجرام»، أمس، إن مدنيين اثنين قتلا وأصيب أربعة آخرون في هجومين أوكرانيين على المنطقة.