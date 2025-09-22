إسرائيل تبلغ سكان 3 قرى فلسطينية بضمها

ابوظبي - سيف اليزيد - الضفة الغربية (الاتحاد)

أبلغت السلطات الإسرائيلية، أمس، سكان 3 قرى فلسطينية شمال غربي القدس، بأنهم باتوا رسمياً داخل نطاق السيطرة الإسرائيلية، ويتعيّن عليهم الحصول على تصاريح خاصة، مما أثار حالة من القلق والرفض في أوساط الأهالي.

ويعيش سكان هذه القرى، الذين يحملون بطاقات هوية فلسطينية، حالة من الخشية المتزايدة من أن تكون هذه الإجراءات تمهيدا لتطبيق القوانين الإسرائيلية بشكل كامل عليهم؛ بهدف محاصرتهم والتمهيد لمصادرة أراضيهم.

وقال عدد من سكان المنطقة، إن ما يجري «لا يخرج عن كونه فرض أمر واقع جديد»، يُنذر بتغييرات ديموغرافية وجغرافية خطيرة، في ظل غياب أي إعلان رسمي واضح عن طبيعة هذا التحوّل القانوني والإداري.

الخطوة تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات في الضفة الغربية، مع تحذيرات فلسطينية ودولية من سياسة «الضم الزاحف» التي تتبعها إسرائيل في مناطق «ج»، والتي تشمل توسيع المستوطنات، وتقييد الحركة، وفرض أنظمة تصاريح مشددة على الفلسطينيين.