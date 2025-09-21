اخبار العالم

الرياض تحذر تل أبيب من التفكير في ضم الضفة الغربية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن وجهت رسالة إلى إسرائيل مفادها أن ضم أي جزء من الضفة الغربية سيكون له "تداعيات جسيمة على جميع الأصعدة".

ولم يحدد السعوديون الخطوات التي قد يتخذونها، لكنهم قد يعلنون نهاية آفاق أي مشروع للتطبيع السعودي الإسرائيلي. ويضيف التقرير أن المحيطين بالرئيس الأميركي دونالد ترامب يُشيرون إلى عدم رغبتهم في رؤية خطوة ضم الضفة الغربية. ويضيف التقرير: "إنه آخر ما يحتاجونه"، خاصة بعد الغارة الإسرائيلية في 9 سبتمبر (أيلول) على قادة حماس في قطر.

وسيناقش المسؤولون السعوديون كيفية إنهاء الحرب في غزة، وسيناريوهات "اليوم التالي" في غزة، مع ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، إلى جانب زعماء الإمارات وقطر والأردن ومصر وتركيا، بحسب المصدر.

ومن المقرر أن يعقد ترامب أيضًا جلسة منفصلة مع زعماء الخليج الذين يريدون سماع موقفه بشأن الضربة على قطر، وهو أحد أهم الملفات التي يتطلع الخليجيون إلى معرفة رؤية ترامب لما حدث في الدوحة من اعتداء اسرائيلي.

