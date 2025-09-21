اخبار العالم

بابا الفاتيكان يتضامن مع قطاع غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب البابا ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، عن تضامن الكنيسة الكاثوليكية مع الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا أن "لا مستقبل يُبنى على العنف، على النزوح القسري، على الانتقام"، في ختام صلاة في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.
وخاطبَ البابا ممثلي جمعيات كاثوليكية ناشطة تضامنا مع غزة تجمعوا في ساحة القديس بطرس، مثمّنا "المبادرات (...) الكثيرة التي تُعبر في الكنيسة كلها عن القرب من الأخوة والأخوات الذين يعانون في تلك الأرض المتألمة".
وأضاف وسط تصفيق الحاضرين "أكرر هنا معكم ومع رعاة الكنائس في الأرض المقدسة: لا مستقبل يُبنى على العنف، على النزوح القسري، على الانتقام"، مشددا على أن "الشعوب بحاجة إلى السلام".
ووسعت إسرائيل، هذا الأسبوع، هجومها البري على مدينة غزة.
وتسبّب الهجوم الإسرائيلي على كبرى مدن القطاع وأكثرها اكتظاظا، بحركة نزوح واسعة من المدينة.

