اخبار العالم

"تايوان الصينية" تصدر تحذيراً من إعصار راجاسا

0 نشر
0 تبليغ

"تايوان الصينية" تصدر تحذيراً من إعصار راجاسا

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في "تايوان الصينية" تحذيراً بحرياً من إعصار راجاسا اعتباراً من الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الأحد وتوقعت أن تزداد قوة العاصفة، مما يستدعي إصدار تحذير بري بحلول مساء اليوم الأحد.


ويشمل التحذير البحري البحار الواقعة جنوب شرق "تايوان الصينية"، بما في ذلك جزيرتي أوركيد وجرين النائيتين بالإضافة إلى قناة باشي إلى الجنوب، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية(سي.إن.إيه) اليوم.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار رعدية بعد الظهر في وسط وجنوب "تايوان الصينية"، وهطول أمطار غزيرة في مناطق جبلية ومناطق واقعة جنوب مقاطعة تشيايي. وسيكون تأثير الإعصار أكثر قوة غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، مع هطول أمطار غزيرة في الشرق والمناطق الجبلية في كاوهسيونج ومقاطعة بينجتونج.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا