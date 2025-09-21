أستراليا تعترف بدولة فلسطين اليوم

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: صرح مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أن أستراليا ستعلن اعترافها الأحادي الجانب بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم (الأحد).

ستكون أستراليا ثالث دولة غربية يُتوقع أن تتخذ مثل هذه الخطوة اليوم، إلى جانب المملكة المتحدة والبرتغال، اللتين من المتوقع أن تعلنا اعترافهما قبل أو أثناء جلسات الأمم المتحدة أيضًا. وأضاف المسؤول أن أستراليا مستمرة في قرارها رغم اعتراضات الولايات المتحدة.

وتابع المسؤول الأميركي: "أخبرناهم أن هذا ليس مفيدًا"، مضيفًا أن أستراليا بررت هذه الخطوة "باعتبارات محلية واضحة". ولم ترد السفارة الأسترالية في القدس فورًا على طلب التعليق.

وقد أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن معارضته لسعي الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما حذر وزير الخارجية ماركو روبيو من أن إسرائيل قد ترد "بالمثل" بضم الضفة الغربية.

وعند سؤاله عن رد واشنطن على الدول التي تُعلن اعترافها، قال المسؤول الكبير: "التدابير المُخطط لها قيد الدراسة".