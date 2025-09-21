ترامب: مصر تواجه مشكلة كبيرة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تمكن من تجنيب مصر وإثيوبيا حربًا محتملة، بسبب سد النهضة، وفقًا لما أوردته فضائية القاهرة الإخبارية.

وتابع الرئيس الأمريكي، في تصريحات له: "لقد بنوا سدًا في إثيوبيا يؤثر على مياه نهر النيل، وأعتقد أنها مشكلة كبيرة".

وقال الرئيس الأميركي، مساء السبت، إنه يستحق الفوز بجائزة "نوبل" للسلام تقديرا لجهوده في إنهاء عدد من الحروب. وفي كلمته بفرجينيا بحفل العشاء السنوي الرابع لمؤسسي معهد "أميركان كورنر ستون"، قال ترامب: "عملنا على وقف الحروب بين الهند وباكستان وأرمينيا وأذربيجان وكوسوفو وصربيا وإسرائيل وإيران".

وأضاف: "اعتقدت أن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا سيكون الأسهل بفضل علاقتي الجيدة بالرئيس بوتين لكن خاب ظني فيه". وتابع قائلا: "سنحل الموضوع بين روسيا وأوكرانيا بشكل أو بآخر".

وشدد على أنه يستحق أن يحظى "بجائزة نوبل للسلام تقديرا لعملي في إنهاء عدد من الحروب حول العالم".

وتطرق ترامب لملفات دولية متعددة حيث قال: "قضينا على أحلام إيران النووية من خلال تدمير اليورانيوم المخصب لديها". كذلك أكد ترامب أنه "لن تتكرر أي أحداث محرجة في أفغانستان متعلقة بنا كتلك التي حدثت في الرئاسة السابقة".

وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، قال ترامب: "المحطة التالية في مكافحة الجريمة هي شيكاغو"، مضيفا: "نحن لا نحب الجريمة لكن الديمقراطيين يحبونها".