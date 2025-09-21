ذي غارديان : 15 من كل 16 فلسطينيا قتلتهم إسرائيل في غزة كانوا مدنيين

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكدت صحيفة ذي غارديان البريطانية ، مساء الجمعة 19 أيلول 2025 ، أن نحو 15 من كل 16 فلسطينيا قتلهم الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة ، منذ آذار/ مارس الماضي، كانوا مدنيين.

واستنادا إلى بيانات جمعتها منظمة "أكليد" المستقلة لتتبع الصراعات المسلحة، قالت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، مساء الجمعة، أن نحو 15 من كل 16 فلسطينيا قتلهم الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة منذ تصعيد عملياته العسكرية في آذار/ مارس الماضي "كانوا مدنيين".

ومع استئناف إسرائيل الإبادة في غزة اعتبارا من 18 آذار/ مارس الماضي، قتل جيشها 12 ألفا و622 فلسطينيا وأصاب 54 ألفا و30 آخرين، بحسب بيان لوزارة الصحة بالقطاع، دون تعيين عدد الشهداء من مدينة غزة بالتحديد.

لكن "أكليد" ذكرت أن إسرائيل نفذت أكثر من 3 آلاف و500 غارة جوية على قطاع غزة، خلال الأشهر الستة الماضية، أسفرت عن استشهاد أكثر من 9 آلاف و500 شخص، غالبيتهم من المدنيين، إضافة إلى ما لا يقل عن 40 قائدا، وعنصرا رئيسيا في حماس .

وذكرت "ذي غارديان" أن معدل وفيات المدنيين الوارد في تقرير "أكليد"، هو "أعلى المعدلات المسجلة خلال الصراع، وسيزيد من الضغط الدولي على إسرائيل مع تقدم قواتها إلى مدينة غزة".

وأضافت الصحيفة أن تقرير المنظمة أشار إلى أن معدل هدم المباني في غزة، قد "زاد بشكل ملحوظ منذ آذار/ مارس" أيضا.

وتعد "أكليد"، جهة رصد عالمية مستقلة تهتم بجمع وتحليل بيانات بشأن النزاعات والصراعات المسلحة حول العالم.

وبين 11 آب/ أغسطس الماضي، وحتى 13 أيلول/ سبتمبر الجاري، دمر الجيش الإسرائيلي بشكل كامل أو بليغ، أكثر من 3600 بناية وبرج في مدينة غزة، فيما دمر نحو 13 ألف خيمة تؤوي نازحين، وفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

المصدر : وكالات