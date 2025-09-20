البيت الأبيض يكشف تفاصيل بشأن صفقة "تيك توك"

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف البيت الأبيض، اليوم السبت، عن بعض التفاصيل المتعلقة بصفقة تحويل تطبيق "تيك توك" إلى ملكية تحت سيطرة أميركية.

وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية إن صفقة بيع عمليات الشركة الصينية الأم لتطبيق مشاركة الفيديو الشهير في الولايات المتحدة ستؤدي إلى إنشاء مجلس إدارة يهيمن عليه الأميركيون.

صرحت ليفيت، لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية "ستكون تيك توك في الولايات المتحدة مملوكة في غالبيتها لأميركيين. وسيتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء، ستة منهم أميركيون".

وأشارت إلى أن "أوراكل، إحدى أفضل شركات التكنولوجيا الأميركية، ستشرف على البيانات والخصوصية. وبالتالي، ستسيطر الولايات المتحدة على الخوارزميات".

وأضافت المتحدثة "تم الاتفاق على جميع هذه البنود" بين الطرفين، والتي تنتظر "وضع اللمسات الأخيرة عليها" و"أتوقع أن يحدث ذلك في الأيام المقبلة".

سعت الإدارة الأميركية جاهدةً إلى انتزاع عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة من أيدي الشركة الصينية الأم "بايت دانس".

في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، أقرّ الكونغرس الأميركي قانونًا لإجبار "بايت دانس" على بيع عملياتها في الولايات المتحدة أو مواجهة حظر التطبيق.

وأرجأ الرئيس دونالد ترامب مرارًا تطبيق الحظر ريثما يتم التوصل إلى اتفاق.

ووفقًا للتقارير، تشمل قائمة المستثمرين المهتمين بالاستحواذ على التطبيق شركة "أوراكل"، وهي شركة تقنية يملكها لاري إليسون، أحد أغنى أغنياء العالم.

وناقش ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ الأمر في مكالمة هاتفية أمس الجمعة.

وصرح ترامب أن شي "وافق" على الصفقة خلال المكالمة الهاتفية، لكنه قال بعد ذلك "علينا توقيعها". ولم تؤكد الصين التوصل إلى أي اتفاق.

وقال ترامب "سنفرض رقابة صارمة للغاية. تيك توك ذو قيمة هائلة، وأنا متحيز بعض الشيء لأنني بصراحة أبليتُ بلاءً حسنًا فيه".