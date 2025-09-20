أوكرانيا تقصف منشآت نفط في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر الجيش الأوكراني، اليوم السبت، أنه هاجم مرة أخرى مصافي نفط داخل أراضي روسيا.

وقالت هيئة الأركان العامة في كييف، على تطبيق "تلغرام"، إن انفجارات وحريقا كبيرا وقعت في محيط منشأة في ساراتوف على نهر فولجا الروسي والتي كانت هدفا للعديد من الهجمات الأوكرانية، بما في ذلك الأسبوع الماضي.

وكتب رومان بوسارجين حاكم المنطقة، على تطبيق "تلغرام"، أن امرأة تعرضت لإصابات في هجمات بطائرات أوكرانية بدون طيار وأن نوافذ مبنيين سكنيين والعديد من السيارات تضررت. ولم يذكر اسم المصفاة.

وذكرت هيئة الأركان العامة أن الجيش الأوكراني هاجم أيضا مصفاة نفط وبنية تحتية أخرى في منطقة سامارا، شمال شرقي ساراتوف.

وكتب فياتشيسلاف فيدوريشيف حاكم منطقة سامارا، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن أهدافا في قطاع الوقود والطاقة كانت هدفا لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية، دون أن يحدد ما إذا كانت قد تعرضت لأضرار، أم لا.