مقتل وفقدان العشرات بغرق قارب قبالة سواحل ليبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، انتشال جثث 19 شخصا بعد غرق قارب مطاطي كان يحمل مهاجرين قبالة الساحل الشرقي لليبيا.

وقال متحدث باسم المنظمة إن القارب، الذي كان يحمل أكثر من 70 مواطنا من السودان وجنوب السودان، أبحر في 9 سبتمبر من شاطئ قرب بلدة كمبوت الليبية وغرق في اليوم نفسه.

وأضافت المنظمة أنه تم إنقاذ إجمالي 14 شخصا بعد خمسة أيام من غرق القارب، بينما لا يزال 42 آخرين في عداد المفقودين.

ولم يتضح كيف تمكن هؤلاء الناجون من البقاء على قيد الحياة في البحر طوال تلك الفترة.

وتعد ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا هربا من الحروب والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط.