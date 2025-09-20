ميناء إيطالي يمنع دخول أسلحة لإسرائيل وسط احتجاجات عمالية

القاهرة - كتب محمد نسيم - رفض ميناء رافينا الإيطالي المطل على البحر الأدرياتيكي، اليوم الخميس، دخول شاحنتين تحملان أسلحة إلى إسرائيل، مع تصاعد الاحتجاجات على الحرب في غزة بين عمال الميناء ومجموعات عمالية أخرى بإيطاليا.

وقال رئيس بلدية رافينا أليساندرو باراتوني، إن هيئة الميناء قبلت الطلب المقدم منه ومن الحكومة المحلية بمنع دخول الشاحنتين اللتين تحملان متفجرات في طريقهما إلى ميناء حيفا الإسرائيلي، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واتخذ عمال موانئ في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا والسويد واليونان إجراءات مماثلة لمنع وصول شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

المصدر : وكالات