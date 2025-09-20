اخبار العالم

ترامب يفرض رسوماً جديدة على تأشيرات العمال ذوي المهارات العالية

ابوظبي - سيف اليزيد - وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة إعلانا يتطلب رسوما سنوية جديدة قدرها 100 ألف دولار لطلبات الحصول على تأشيرة "اتش- 1 بي"، ضمن تغييرات أخرى على برنامج العمال الأجانب ذوي المهارات العالية الذي خضع للتدقيق من جانب الإدارة.
وتستهدف تأشيرات "اتش- 1 بي" جلب أفضل وألمع الأجانب للوظائف التي تتطلب مهارات عالية تجد شركات التكنولوجيا صعوبة في ملئها بالمواطنين الأميركيين المؤهلين والمقيمين الدائمين.
وأكد ترامب يوم الجمعة أن صناعة التكنولوجيا لن تعارض هذه الخطوة قائلا "أعتقد أنهم سيكونون سعداء للغاية".

