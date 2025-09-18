بعد استقبال ملكي حافل.. ستارمر وترامب يبحثان عدداً من الملفات

ابوظبي - سيف اليزيد - يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في محادثات تتناول عدداً من الملفات المشتركة، وذلك في ثاني زيارة للبلاد والتي تعد أمرا غير مسبوق لرئيس أميركي.

وبعد يوم حافل بالمراسم الرسمية والاحتفالات التي استقل فيها ترامب عربة ملكية برفقة ملك بريطانيا الملك تشارلز وشارك في مأدبة رسمية، سيحتفل ترامب وستارمر بإزاحة الستار عن حزمة استثمارية أميركية في بريطانيا تبلغ قيمتها 150 مليار جنيه إسترليني (205 مليارات دولار).

تحدث ترامب، إلى جانب الملك تشارلز في قلعة وندسور، وهي أقدم وأكبر قلعة مأهولة في العالم، واصفا زيارته بأنها "حقا واحدة من أرفع التكريمات في حياتي".

ويستضيف ستارمر ترامب في مقر إقامته الريفي في تشيكرز وسيتناولان عدداً من الملفات المشتركة.