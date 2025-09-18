إطلاق سراح 4 رجال خططوا لإحراج ترامب

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أطلق سراح أربعة رجال بريطانيين بكفالة بتهمة عرض صور الرئيس الأميركي ترامب والملياردير الأميركي المدان بجرائم جنسية جيفري أبتسين على قلعة وندسور.

قال متحدث باسم مجموعة حملة سياسية إن الرجال "اعتقلوا بسبب تخطيطهم لإحراج دونالد ترامب".

واعتقل مساء الثلاثاء رجل يبلغ من العمر 60 عامًا من إيست ساكسس، ورجل آخر يبلغ من العمر 37 عامًا من كنت، ورجل ثالث يبلغ من العمر 36 عامًا من لندن، ورجل رابع يبلغ من العمر 50 عامًا أيضًا من لندن.

وأفادت شرطة وادي التايمز أن الرجال أُطلق سراحهم بكفالة حتى 12 ديسمبر، وذلك أثناء التحقيق في "جرائم محتملة تشمل الإزعاج العام".

صور ضخمة

وتم عرض الصور الضخمة من فندق قريب، وشمل الفيديو الذي استغرق تسع دقائق عدة صور للرئيس الأمريكي مع إبستين.

وعاد ترامب إلى دائرة الضوء مؤخرًا بسبب علاقته بإبستين، حيث ادُعي أنه ساهم في كتاب بمناسبة عيد ميلاد إبستين الخمسين، والذي توفي عام 2019.

وقال إن الرسالة، التي تحيط بها صورة ظلية لجسد امرأة، لم يكتبها، وأن التوقيع عليها مزور.

ووصفت مجموعة "لييد باي دونكس" المعارضة هذه العملية بأنها "احتجاج سلمي"، واعتبرت الاعتقالات "رد فعل مبالغ فيه".

وقال متحدث باسم المجموعة إنهم قاموا بـ "25 أو 30 عرضًا مماثلًا" من قبل ولم يُعتقل أي من أعضائهم. وأضاف: "أعتقد أنهم اعتقلوا لإحراج دونالد ترامب".

يشار إلى أنه كان تم التخطيط لزيارة ترامب الرسمية بدقة لتجنب التفاعل مع الجمهور والاحتجاجات المحتملة.

وتنتهي الزيارة اليوم الخميس بلقاء في قصر تشيكرز الريفي لرئيس الوزراء في منطثة باكنغهامشير.

وجاء ذلك بعد حفل العشاء الرسمي الفخم الذي أقيم الليلة الماضية في قصر وندسور، حيث ألقى الملك وترامب خطاباتٍ تناولا فيها العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.