جفاف قياسي في أغسطس بأوروبا وسواحل المتوسط

ابوظبي - سيف اليزيد - شهدت أوروبا ومنطقة حوض المتوسط جفافاً قياسياً في اغسطس أثّر على أكثر من نصف الأراضي، بحسب تحليل أجرته فرانس برس لبيانات صادرة عن الاتحاد الأوروبي.

وأثّر الجفاف الشهر الماضي على 53 في المئة من المنطقة، وهي نسبة قياسية منذ بدأ تسجيل البيانات عام 2012، بحسب "خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ" التابعة للاتحاد الأوروبي.

ويعد الرقم أعلى بكثير من المعدل المسجّل من العام 2012 حتى 2024 لشهر اغسطس والبالغ 30,1 في المئة.

وكانت بلدان شرق أوروبا والبلقان الأكثر تأثراً، علما بأنه تم إجلاء آلاف السكان ولقي شخصان حتفهما جراء حرائق الغابات في دول البلقان والتي أججتها درجات الحرارة المرتفعة.

تضررت دول غرب أوروبا أيضاً إلى حد كبير إذ شهدت البرتغال تراجعاً في هطول الأمطار في 70 في المئة من مناطق البلاد.

وأما فرنسا التي ضربتها ثاني موجة حر لفصل الصيف خلال اغسطس، فعانت من شح في المياه في ثلثي مناطق البلاد.

كما تضررت عدة بلدان في شرق المتوسط بشكل كبير إذ تأثرت أكثر من 90 في المئة من مناطق أرمينيا وجورجيا بالجفاف.

وسجّلت بيانات "كوبرنيكوس" التي تعتمد على مليارات الأرقام التي يتم جمعها عن طريق الأقمار الصناعية والسفن والطائرات وهيئات الأرصاد الجوية ازدياداً متواصلاً في درجات الحرارة مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب نتيجة انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن الأنشطة البشرية.